В Татарстане на KazanSummit-2017 ожидается подписание 40 соглашений

КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Как минимум 40 соглашений планируется подписать на площадке KazanSummit в текущем году, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Как и в прошлом году, на площадке KazanSummit планируется подписать целый ряд соглашений. По словам главы Агентства инвестиционного развития республики, на сегодняшний день подготовлено уже более 40 документов", - говорится в сообщении.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита станет экономика исламских стран и регионов.

Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затронет такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. В рамках саммита впервые пройдет Russia Halal Expo - крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе выставка для "халяль" индустрии, где производители смогут презентовать свою продукцию и услуги.

Международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit 2017 состоится 18-20 мая. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.