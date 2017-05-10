Эксперт: увеличение МРОТ до прожиточного минимума ударит по малому бизнесу

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума будет иметь незначительный социальный эффект, но ударит по малому бизнесу, вынуждая его уходить в тень. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Евгений Гонтмахер.

Как заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев, в ближайшие два года МРОТ будет доведен до прожиточного минимума. По данным Росстата, в 2016 году размер МРОТ составлял 59% к величине прожиточного минимума.

"Прямым образом это (стоимость увеличения МРОТ для бюджета - прим. ТАСС) будут небольшие цифры, может быть, считанные миллиарды рублей. Имеется в виду консолидированный бюджет, в том числе бюджет субъектов федерации. Они оплачивают разницу тем бюджетникам, у кого заработная плата ниже прожиточного минимума, но таких бюджетников очень мало. Это самые неквалифицированные люди, максимум - десятки тысяч людей", - сказал Гонтмахер.

Он напомнил, что некоторые пособия привязаны к МРОТ и выплачиваются из бюджетов субъектов федерации. И здесь федеральному бюджету, вероятно, придется выделять субсидии на доплаты. "Но это тоже небольшие деньги, в силу того, что этих пособий мало и они малого размера", - сказал эксперт.

Издержки для малого бизнеса

По мнению Гонтмахера, правительство, идя на увеличение МРОТ, хочет "немножко сбить социальное напряжение, которое растет в связи с падением реальных доходов".

"Позитивных чисто экономических эффектов я не вижу. В социальном плане - какой-то небольшой группе бюджетников станут платить чуть большую заработную плату", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, помимо политического эффекта, есть другой эффект, более существенный: поскольку повышение МРОТ распространяется на всю экономику, то для многих предприятий малого бизнеса это означает дополнительные издержки, потому что "многие там работают на небольшой легальной доплате и на доплатах, которые идут наличными в конверте".

"И повышение легальной части заработной платы для предприятий, которые балансируют на грани какой-то прибыльности, может оказать существенный эффект. Часть малых предприятий может либо закрыться (и это будет увеличение безработицы), либо эти предприятия уйдут в тень (люди будут переведены на неполный рабочий день, что позволяет платить неполную заработную плату)", - заявил Гонтмахер.

О МРОТ и прожиточном минимуме

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории РФ федеральным законом и представляет собой одну из основных государственных гарантий по оплате труда работников. В настоящее время МРОТ равен 7,5 тыс. рублей в месяц. С 1 июля 2017 года он составит 7, 8 тыс. рублей.

Установленное статьей 133 ТК РФ требование о том, что МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, пока не действует. Это связано с тем, что до сих пор не принят федеральный закон, которым устанавливаются порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ до указанной величины. Внести соответствующий законопроект Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 20 мая.

В четвертом квартале 2016 года величина прожиточного минимума (определяется по итогам каждого квартала) в среднем по населению РФ составляла 9691 рубль, при этом, для работающего населения она была зафиксирована на уровне 10466 рублей (на 212 рублей ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года), для пенсионеров - 8 тыс. рублей, для детей - 9434 рубля. Минимум устанавливается на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Регионы вправе устанавливать свой МРОТ, он может быть выше, но не ниже федерального. Месячная заработная плата (в том числе с учетом стимулирующих и компенсационных выплат) работника не может быть ниже размера минимальной заработной платы в субъекте РФ. У каждого региона также свои уровни прожиточного минимума. Однако, как ранее заявляли вице- премьер Ольга Голодец и глава Минтруда Максим Топилин, дифференциации по регионам при доведении уровня МРОТ до прожиточного минимума не будет.