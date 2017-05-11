ФАС согласна с решением главы Камчатки о "заморозке" тарифов на тепло и электроэнергию

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Федеральная антимонопольная служба России согласовала решение губернатора Камчатского края Владимира Илюхина о "заморозке" до июля 2018 года тарифов на тепло и электроэнергию для населения полуострова. Это было необходимо, так как величина тарифа ниже минимального уровня, установленного ФАС для региона, заявил руководитель региональной службы по тарифам и ценам Олег Кукиль. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства края.
"Тариф на электроэнергию с 1 июля не изменится, он сохранится на уровне прошлого года в размере 4,68 руб. за кВт/час (с НДС). Учитывая, что эта величина тарифа ниже предельно минимального уровня, установленного для Камчатки приказом Федеральной антимонопольной службы России, мы подготовили обращение в ФАС о согласовании этого решения. Служба своим приказом согласовала "заморозку" тарифов для населения Камчатки", - сообщил Олег Кукиль.
При этом, согласно приказу ФАС России, который установил предельные значения роста тарифов для регионов, с 1 июля 2017 года стоимость электроэнергии для населения Камчатки должна была увеличиться на 19 копеек за киловатт.
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин принял решение о "заморозке" тарифов в декабре 2016 года. Для населения они не будут повышаться, как минимум, до середины 2018 года, а в перспективе и до середины 2019 года. Речь идет о жителях Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизова и крупнейшего Елизовского района, в которых в общей сложности проживают около 80% жителей полуострова. При сохранении существующих тарифов на тепло- и электроэнергию рост общей оплаты граждан за коммунальные услуги в 2017 году не превысит 1,5%. Так, тариф на электроэнергию останется 4,68 руб. за кВт/час, на горячее водоснабжение - от 293,05 руб. до 367,28 руб. за куб. м, на отопление - 4 тыс. 570 руб. за Гкал.