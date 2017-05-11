Геопрогнозы золота и меди на Сихотэ-Алине составят по методике, опробованной на Алтае

ХАБАРОВСК, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Росгеология применит новые технологии геологоразведочных работ на Понийском участке в Комсомольском районе Хабаровского края, где возможно открытие нового золотомедного месторождения порфирового типа. Об этом сообщили в хабаровской компании "Дальгеофизика" (входит в Росгеологию).

"Методика, которую мы хотим опробовать на этом участке, ранее уже зарекомендовала себя, например, при поиске колчеданно-полиметаллической руды на Алтае. Теперь хотим отработать технологии и методики поиска золото- меднопорфировых руд в условиях Сихотэ-Алиня, когда сами руды не выходят на поверхность, перекрыты рыхлыми отложениями, которые не дают геологу с молотком просто прийти и увидеть, что там имеется ценного", - рассказал ведущий сотрудник отдела благородных металлов Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (Москва) Владислав Васюков.

По его словам, новые способы поиска руды, которые будут опробованы институтом совместно с Дальгеофизикой, - это шлихоминералогический анализ (шлих - концентрат минералов, которые остаются после промывки в воде почвы) ) и ионосорбционный метод (глубокое изучение песка и глины). "Мы хотим в этом году поставить здесь такие работы", - уточнил Васюков.

"Понийский участок сегодня привлекает очень много внимания и не только со стороны науки. Уже имеется похожее на это месторождение Малмыж, которое располагается сравнительно недалеко, в Нанайском районе края, и открытие нового объекта позволит существенно увеличить потенциал строящегося сейчас золото-медно-добычного объекта", - добавил главный геолог Дальгеофизики Владимир Болтыханов.

Золотомедное месторождение порфирового типа

Участок Понийский расположен на территории Комсомольского района Хабаровского края. Дальгеофизика ведет здесь геологические работы за счет средств федерального бюджета второй год подряд. Ранее ее специалисты уже исследовали площадь и подтвердили возможность открытия в ее пределах месторождения золотомеднопорфирового типа. На сегодняшний день на перспективной площади хабаровским геологам удалось подтвердить наличие еще одной минерализованной зоны сходного состава в пределах участка. Параметры рудопроявления изучаются посредством проходки канав и бурения скважин.

Геологоразведчикам предстоит оценить прогнозы золота и меди по категории Р1 в пределах потенциальных рудных тел с промышленными параметрами, а также дать оценку по категории Р2 ресурсам в пределах уже известных и вновь выявленных рудоносных зон. Имеющиеся на сегодняшний день ресурсы золота на участке Понийский по категории Р2 составляют 74 тонны золота и 400 тысяч тонн меди.