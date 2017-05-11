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Рекомендованный вылов лососей на Дальнем Востоке в 2017 г. определен почти в 320 тыс. тонн

Экономика и бизнес
11 мая, 4:03 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Основу вылова составит горбуша на востоке Камчатки

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Ученые рекомендуют к вылову на Дальнем Востоке в 2017 году 319,8 тысячи тонн лососей, основу вылова, согласно прогнозу, составит горбуша на востоке Камчатки, второе место занимает кета, высокие уловы которой ожидаются на Амуре, сообщает Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр).

"Рекомендованный вылов лососей на Дальневосточном бассейне в 2017 г., согласно решению Отраслевого совета по промысловому прогнозированию, составляет 319,8 тысячи тонн. Предстоящая путина будет базироваться на горбуше восточнокамчатских стад, рекомендуемый вылов которой составит 76,4 тысячи тонн, на западнокамчатской горбуше - 20 тысяч тонн, восточносахалинской - 20 тысяч тонн, североохотоморской - 14,8 тысячи тонн и южнокурильской - 6,5 тысячи тонн. В целом по бассейну рекомендуемый вылов горбуши прогнозируется на уровне 143,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении.

Второе место в регионе по вылову, который по прогнозу составит 119 тысяч тонн, занимает кета. Высокие уловы, 35,1 тысячи тонн, ожидаются на Амуре, на восточном побережье Камчатки (24,2 тысячи тонн), на западном побережье Камчатки (13 тысяч тонн) и примерно такие же объемы на материковом побережье Охотского моря, Южных Курилах и на восточном побережье Сахалина. В последние годы остаются многочисленными прогнозируемые уловы нерки на побережье западной и восточной Камчатки. В 2017 году здесь прогнозируется выловить соответственно 26,5 и 17,2 тысячи тонн нерки, общий рекомендуемый вылов этой рыбы на Дальнем Востоке определен в 46,2 тысячи тонн.

Лососевая путина начнется в начале июня ловом нерки и чавычи на восточной Камчатке. Июль - август - период хода горбуши, нерки и кеты во всех остальных районах. В сентябре масштабный промысел кеты будет проходить на Сахалине, Курильских островах и Амуре.

"Учетные съемки ТИНРО-Центра в Охотском море осенью 2016 года подтвердили куда более низкий по сравнению с предыдущими годами уровень ската сеголетков (подросших мальков) горбуши охотоморских стад. Даже если допустить, что в результате съемки часть молоди была недоучтена, то даже гипотетическая цифра составляет 0,55 млрд особей, в два раза меньше чем в 2015 году. Поэтому обильных подходов горбуши в большинстве районов Охотского моря не предвидится, ситуацию может улучшить только высокая выживаемость в океане", - уточняют ученые.

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