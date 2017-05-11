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СМИ: доходы КНДР от поставок угля за рубеж упали более чем на 99%

Экономика и бизнес
11 мая, 4:10 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

По данным телеканала NHK, в марте КНДР поставила угля за границу на $570 тыс.

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ТОКИО, 11 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Доходы КНДР от поставок угля за границу в результате санкций Совета безопасности ООН сократились в марте более чем на 99% по сравнению с уровнем февраля. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на данные комиссии при Совбезе всемирной организации, наблюдающей за выполнением ограничительных мер в отношении Пхеньяна.

По этим сведениям, в марте КНДР поставила угля за границу на $570 тыс. В то же время в январе эта сумма составляла чуть менее $126,4 млн, в феврале - почти $105 млн.

Крупнейший покупатель северокорейского угля - Китай. Однако с февраля, как сообщается, он полностью прекратил его импорт в качестве меры давления на Пхеньян, требуя от него прекращения ракетно-ядерной программы. В результате, по данным NHK, в марте уголь в КНДР закупила только Малайзия.

В марте прошлого года Совбез ООН в принципе запретил импорт этого вида топлива с севера Кореи в ответ на новое ядерное испытание и пуски баллистических ракет, которые производил Пхеньян. При этом по настоянию Пекина было разрешено закупать некоторое количество угля в гуманитарных целях для поддержания уровня жизни населения в КНДР. Однако в ноябре после пятого ядерного испытания в КНДР это положение было усилено. Был введен лимит на "гуманитарные" закупки угля в размере 400 млн долларов, что соответствует примерно 7,5 млн тонн.

Китай - главный торговый партнер Пхеньяна. Объем их экспортно-импортных операций в 2016 году составил почти $5,4 млрд. В китайском импорте из КНДР примерно половина приходится на уголь.

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