Правительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях с 2018 года в системе ценообразования услуг ЖКХ. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Подписанным постановлением предусматривается, что с 2018 года расчетная предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для регулируемых организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами, которые являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями; осуществляют регулируемую деятельность исключительно в соответствии с договорами аренды, заключенными на срок менее трех лет", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что принятое решение направлено на развитие института концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве.