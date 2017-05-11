Правительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях с 2018 года в системе ценообразования услуг ЖКХ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением предусматривается, что с 2018 года расчетная предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для регулируемых организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами, которые являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями; осуществляют регулируемую деятельность исключительно в соответствии с договорами аренды, заключенными на срок менее трех лет", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что принятое решение направлено на развитие института концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве.