Кабмин продлил на год программы льготного автокредитования и лизинга колесного транспорта

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Правительство РФ продлило программы льготного автокредитования и лизинга колесных транспортных средств на 2017 год. Соответствующие постановления размещены на сайте кабмина.
"Подписанным постановлением в Правила внесены изменения, которыми действие программы льготного лизинга колесных транспортных средств ... продлевается на 2017 год. Условия реализации программы в 2017 году не изменяются по сравнению с 2016 годом", - говорится в пояснительной записке к постановлению о транспортном лизинге.
"Подписанным постановлением в Правила внесены изменения, которыми действие программы льготного автокредитования ... продлевается на 2017 год", - отмечается в соответствующем постановлении об автокредитовании.
Общий объем финансирования каждой из программ - 10 млрд рублей. Предполагается, что по схеме льготного автокредитования будет реализовано не менее 350 тыс. автомобилей, а по льготному лизингу - не менее 41,5 тыс. единиц техники.
Отмечается, что программы направлены на стабилизацию производства и продаж автомобилей, сохранение трудовой занятости работников автопрома и смежных отраслей, создание благоприятных условий для приобретения автомобилей в кредит.