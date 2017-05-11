Курс доллара на Московской бирже снизился до 57,37 рубля

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 57,37 рубля. Евро снизился на 5 копеек и составил 62,43 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия на 0,1% и составил 2025,52 пункта. Индекс РТС также опустился на 0,1% и достиг отметки 1110,94 пункта.