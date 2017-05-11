МВФ сохранил прогнозы по ВВП России и Украины

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Оценки и прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) по экономикам России и Украине за последние недели не изменились. Это подтвердили корреспонденту ТАСС специалисты фонда, которые провели в среду в режиме телеконференции презентацию нового доклада МВФ по странам Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

В России, по словам заместителя директора профильного отдела Эмиля Ставрева, "продолжается оздоровление (экономики) благодаря более высоким ценам на нефть и эффективному политическому ответу на двойной шок" - от прежнего снижения этих цен и от антироссийских санкций. Среди факторов, которые "помогли стабилизировать доверие" к российской экономике, специалист выделил прежде всего "гибкий режим обменного курса и вливание капитала в банковскую систему".

В итоге МВФ ожидает сейчас в России экономического роста на уровне 1,4% за год в текущем и в будущем годах. Уточнить эти оценки должна помочь миссия Фонда, которая работает сейчас в Москве и занимается традиционным ежегодным обзором российской экономики на основании 4-й статьи Устава МВФ.

Что касается цен на нефть, в фонде исходят из того, что в 2017-2018 годах они останутся на уровне около $55 за баррель.

На вопрос об Украине отвечала помощник директора Европейского департамента фонда Лора Папи. По ее признанию, со времени завершения в начале апреля третьего обзора украинской антикризисной программы, поддерживаемой МВФ, особых перемен не произошло. "Достигнут большой прогресс в стабилизации макроэкономической ситуации, - сказала специалист. - Ожидаем в этом году позитивного роста на уровне примерно 2%, в будущем году - чуть более 3% (ВВП). Ждем снижения инфляции, существенной коррекции дисбалансов".

"По структурным реформам картина чуть более противоречивая, - продолжала Папи. - Существенный прогресс наблюдается в финансовом и энергетическом секторах, более ограниченный - по госпредприятиям, земельной и пенсионной реформам, по искоренению коррупции". "Все это для нас ключевые приоритеты" на Украине, подчеркнула сотрудница аппарата МВФ.