ВТБ24 принял заявки на приобретение ОФЗ для населения на общую сумму в 2,8 млрд руб.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. ВТБ 24 по итогам восьми дней продаж облигаций федеральных займов (ОФЗ) для населения принял 2,5 тыс. заявок на 2,8 млрд руб. Об этом говорится в материалах банка по итогам работы в I квартале 2017 г.

"По итогам первых восьми рабочих дней продаж ОФЗ-н (26 апреля - 10 мая) ВТБ 24 принял 2,5 тыс. заявок на 2,8 млрд руб.", - говорится в материалах. Средний чек заявок превысил 1,2 млн руб.

Как отмечается в материалах, продажи "народных облигаций" идут в 67 городах, в том числе Москве, где ВТБ 24 представляет инвестиционные услуги.

Продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) для физических лиц начались с 26 апреля. Государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ для населения являются долгом российского правительства.