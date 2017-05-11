ВТБ24 выпустит ипотечные облигации для населения

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. ВТБ24 выпустит под гарантии Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) ипотечные облигации для населения. Запуск продукта, по предварительным данным, может состояться осенью, сообщил на пресс-конференции президент - председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов.
"Мы, попробовав ОФЗ для населения, также выпустим для клиентов - физических лиц, не институциональных инвесторов, - ипотечные облигации. Они будут выпускаться ВТБ24 под гарантии АИЖК. Все основные условия этой сделки мы с коллегами из АИЖК зафиксировали и оговорили", - сказал Задорнов. Он отметил, что к концу лета будет сделано размещение 50 млрд рублей для институциональных инвесторов в качестве пробы.
"Возможно, часть из них купят для своих клиентов банки", - добавил Задорнов.
По его словам, первый выпуск ипотечных облигаций для населения может состояться осенью, когда будет понятен спрос на схожий продукт - облигации федерального займа (ОФЗ) для населения. "Мы будем предлагать фиксированную ставку по ипотечным бумагам для населения. И определив спрос, мы объем эмиссии и решим для себя", - пояснил Задорнов.