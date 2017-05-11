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Сбербанк переведет европейские "дочки" на единую лицензию

Экономика и бизнес
11 мая, 13:34 UTC+3

Как уточнил глава банка Герман Греф, такое решение принято, но сроки перехода пока неизвестны

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Герман Греф

Герман Греф

© Михаил Почуев/ТАСС

НИКОСИЯ, 11 мая. /ТАСС/. Сбербанк принял решение перевести европейские "дочки" на единую лицензию. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах совета управляющих ЕБРР.

Сбербанк представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы Sberbank Europe AG, бывший Volksbank International.

"Решение принято", - ответил Греф на соответствующий вопрос, уточнив, что сроки перехода пока не ясны.

Ранее аналогичное решение было принято банком ВТБ. Глава ВТБ Андрей Костин заявлял о том, что переход европейских "дочек" ВТБ на единую лицензию завершится в I квартале 2018 г.

Кроме того, ранее Костин сообщал, что группа рассчитывает объединить европейские "дочки" ВТБ в Германии, Франции и Австрии под одной лицензией, банк уже ведет переговоры с Европейским центральным банком и ждет скорого одобрения. Штаб-квартира будет расположена во Франкфурте.

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Греф, Герман Оскарович
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