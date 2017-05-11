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ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 г. на 60 тыс. баррелей в сутки

Экономика и бизнес
11 мая, 14:10 UTC+3

В соответствии с обновленным прогнозом, спрос на нефть в 2017 году составит 96,38 млн баррелей в сутки против 96,32 млн баррелей в сутки по апрельской оценке

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© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году на 60 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, следует из майского доклада ОПЕК.

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В соответствии с обновленным прогнозом, спрос на нефть в 2017 году составит 96,38 млн баррелей в сутки против 96,32 млн баррелей в сутки по апрельской оценке.

ОПЕК также повысила прогноз добычи нефти в России в 2017 г. на 2 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой - до 11,16 млн баррелей в сутки.

В апреле российская среднесуточная добыча нефти и конденсата составляла 11,18 млн баррелей, что на 100 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в первом квартале 2017 года. Чистая добыча нефти равнялась при этом 10,39 млн баррелей, и этот показатель также на 100 тыс. баррелей ниже, чем в первом квартале, говорится в докладе.

Россия снижала добычу в апреле главным образом за счет небольших независимых компаний, говорится в отчете ОПЕК. В то же время добыча выросла на Новопортовском и Приразломном месторождениях, которые разрабатываются "Газпром нефтью". При этом такие производители, как "Роснефть", "Лукойл" и "Башнефть" добывали в апреле меньше, чем в октябре 2016 года, взятом за базовый уровень в соглашении России и ОПЕК о сокращении добычи, отмечается в отчете. Компаниям удалось снизить добычу на зрелых месторождениях и нарастить на новых.

Россия и ОПЕК обязались сократить добычу с 1 января 2017 года, чтобы снизить излишки глобальных запасов нефти. Россия в этом соглашении обязалась сократить производство на 300 тыс. баррелей. В начале мая Минэнерго отчиталось о достижении целевого уровня. Россия сохранит текущий уровень добычи до конца действия соглашения, то есть до 30 июня 2017 года, говорил ранее министр энергетики Александр Новак.

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