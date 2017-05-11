Организаторы ПМЭФ-2017 ожидают участия в мероприятии генсека ООН

УФА, 11 мая. /ТАСС/. Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ожидают участия генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Об этом сообщил директор форума Алексей Вальков в рамках выездной сессии ПМЭФ в Уфе.

"В этом году мы ожидаем визит на высоком уровне индийской делегации, которая будет представлена премьер-министром Индии Нарендрой Моди, также мы ожидаем участия генсека ООН, - сказал он. - Уже сейчас мы можем сказать, что количество министров и вице-премьеров иностранных государств, которые приедут на форум в 2017 году, превышает показатели прошлого года".

В форуме, по его словам, примет участие более 12 тыс. участников из 133 стран, как и в прошлом году. Более 60 субъектов РФ будут представлены на уровне глав этих регионов. "Речь президента каждый год на Петербургском форуме - это ключевое событие, и я уверен, что она будет. Президент пока не делился своими планами", - добавил Вальков.

ПМЭФ пройдет 1-3 июня. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Петербургского международного экономического форума. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.