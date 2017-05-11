Коми и Поморье планируют сотрудничать в сфере животноводства

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая. /ТАСС/. Республика Коми и Архангельская область планируют развивать сотрудничество в сфере животноводства. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи в Архангельске заместителя председателя правительства Архангельской области Евгения Фоменко и заместителя председателя правительства Республики Коми - министра сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолия Князева.
"Мы хотим около тысячи голов закупить за пределами республики, внутри у нас (резервы) исчерпаны. Более приемлемый вариант, который бы устроил нас, - это коровы, приспособленные к северным условиям. Будем детально рассматривать, отбирать хозяйства", - сказал Князев.
В Архангельской области представителей Коми интересует племенной скот холмогорской породы, приспособленной к арктическим условиям. Как сказал Князев, следующий этап работы - это визит специалистов, которые будут выбирать животных.
Архангельская область рассматривается также как рынок сбыта мясной продукции из Республики Коми, в частности мяса птицы. "Мы (свой рынок) полностью не закрываем, там рынок разный. К нам марийцы идут. Марийская "Акашевская" фабрика ("Птицефабрика Акашевская") - у них объем большой, они производят около 100 тысяч тонн мяса, мы производим 20 тысяч тонн птичьего мяса и конкурировать по цене с ними тяжелее. Хотим выйти к вам на рынок, показать нашу продукцию", - сообщил ТАСС глава делегации Коми.
Как пояснил Князев, продукция животноводства республики пока представлена только в районах Поморья, которые граничат с соседним регионом. В свою очередь, представителей Коми интересует продукция рыбоперерабатывающих предприятий Архангельской области.