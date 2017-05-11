Yahoo отказалась предоставлять немецкому ведомству данные о взломе 1,5 млрд аккаунтов

БЕРЛИН, 11 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германское Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI, БСИ) запросило у американской компании Yahoo информацию по взлому 1 млрд аккаунтов ее пользователей в 2013 и 2014 годах, но представители фирмы отказались сотрудничать с немецкой инстанцией и предоставлять какие-либо данные. Об этом говорится в сообщении, которое распространила БСИ.

В прошлом декабре Yahoo после проведения анализа выяснила, что в августе 2013 года компания подверглась взлому, который привел к краже информации с более чем 1 млрд учетных записей. Чуть позже был произведен второй взлом, в результате чего могла быть утечка данных с 500 млн аккаунтов.

Германское ведомство запросило информацию у европейской штаб-квартиры компании в Дублине, чтобы провести собственное расследование происшествия, которое затронуло в том числе и немецких граждан. Однако в Yahoo "проявили мало готовности к сотрудничеству и не поддержали намерение БСИ провести анализ произошедшего", сообщило немецкое ведомство.

"Мы сожалеем, что Yahoo не ответила на наши запросы по вопросу безопасности в сфере IT, которые касаются в том числе и немецких граждан. Доверительный и конструктивный диалог, нацеленный на безопасность клиентов, мы себе представляем по-другому", - приводятся в сообщении слова главы БСИ Арне Шенбома.

Yahoo - американская компания со штаб-квартирой в городе Саннивейл (штат Калифорния), специализирующаяся на проектах и услугах в интернете. Владеет поисковой системой с одноименным названием, также предоставляет услуги электронной почты.