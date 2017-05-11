Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самарские власти обсудят на ПМЭФ-2017 вопрос покупки авиазавода "Авиакор"

Экономика и бизнес
11 мая, 18:18 UTC+3 САМАРА САМАРА 11, мая. /ТАСС

Ожидается, что в переговорах примут участие представители Минобороны и других ведомств

Поделиться
Материал из 1 страницы

САМАРА, 11 мая. /ТАСС/. Самарские власти планируют провести в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) переговоры по условиям приобретения в собственность региона самарского авиазавода "Авиакор", входящего в холдинг "Русские машины". Об этом сообщил журналистам губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

"По "Авиакору" переговоры пройдут в начале июня. На Петербургском форуме эта встреча должна состояться. Будут обсуждаться все условия. Есть определенные условия, которые нас не устраивают", - сказал Меркушкин.

По его словам, ожидается, что в переговорах примут участие представители Минобороны и других ведомств, так как у завода имеются долги перед оборонным ведомством.

"Есть большие долги министерству обороны, как быть с ними? Быстро это не решить", - отметил глава региона.

О возможности приобретения завода "Авиакор" в областную собственность Меркушкин заявил в апреле этого года.

О предприятии

"Авиакор" - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Входит в холдинг "Русские машины", объединяющий машиностроительные активы группы "Базовый элемент". Ранее выпускал самый массовый советский реактивный пассажирский самолет Ту-154. В 2003 году самарский завод "Авиакор" в рамках сотрудничества с украинскими авиастроителями приступил к реализации проекта по выпуску самолетов Ан-140. Первый Ан-140 российской сборки поднялся в воздух в августе 2005 года. Как сообщал ТАСС в августе 2015 года, "Авиакор" решил приостановить программу выпуска самолетов Ан-140 из-за ситуации на Украине.

ПМЭФ-2017 пройдет с 1 по 3 июня. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством форума. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ПМЭФ-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала водителя BMW, напавшего на женщину в центре Москвы
2
Украина подтвердила обязательство вывезти свои радиоактивные отходы из РФ
3
Фотограф ТАСС на встрече Лаврова и Трампа призвал коллег из США не терять достоинства
4
ТВ Болгарии прокомментировало публикации о посещении Крыма участником "Евровидения"
5
Власти Грузии намерены внести Юрия Лужкова в черный список
6
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
7
Гидрометцентр РФ прогнозирует заморозки в средней полосе России в конце этой недели
Темы дня
Загрузка...
Реклама