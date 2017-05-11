Самарские власти обсудят на ПМЭФ-2017 вопрос покупки авиазавода "Авиакор"

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САМАРА, 11 мая. /ТАСС/. Самарские власти планируют провести в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) переговоры по условиям приобретения в собственность региона самарского авиазавода "Авиакор", входящего в холдинг "Русские машины". Об этом сообщил журналистам губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
"По "Авиакору" переговоры пройдут в начале июня. На Петербургском форуме эта встреча должна состояться. Будут обсуждаться все условия. Есть определенные условия, которые нас не устраивают", - сказал Меркушкин.
По его словам, ожидается, что в переговорах примут участие представители Минобороны и других ведомств, так как у завода имеются долги перед оборонным ведомством.
"Есть большие долги министерству обороны, как быть с ними? Быстро это не решить", - отметил глава региона.
О возможности приобретения завода "Авиакор" в областную собственность Меркушкин заявил в апреле этого года.
"Авиакор" - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Входит в холдинг "Русские машины", объединяющий машиностроительные активы группы "Базовый элемент". Ранее выпускал самый массовый советский реактивный пассажирский самолет Ту-154. В 2003 году самарский завод "Авиакор" в рамках сотрудничества с украинскими авиастроителями приступил к реализации проекта по выпуску самолетов Ан-140. Первый Ан-140 российской сборки поднялся в воздух в августе 2005 года. Как сообщал ТАСС в августе 2015 года, "Авиакор" решил приостановить программу выпуска самолетов Ан-140 из-за ситуации на Украине.
ПМЭФ-2017 пройдет с 1 по 3 июня. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством форума. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.