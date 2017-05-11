"Аэрофлот" с 15 мая переводит рейсы в Белоруссию в международные секторы Шереметьева

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. "Аэрофлот" с 15 мая 2017 года переводит рейсы в сообщении с Белоруссией в международные секторы московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"В соответствии с решением правительства Российской Федерации, "Аэрофлот" информирует о переводе своих рейсов, выполняемых в Минск и из него, в международные секторы аэропорта Шереметьево", - говорится в сообщении.

Рейсы сообщением "Москва - Минск" будут выполняться из международного сектора терминала D. В свою очередь, рейсы "Минск - Москва" будут прибывать в терминал F.

Пограничный контроль граждан России и Белоруссии осуществляться не будет. Другие иностранные граждане будут проходить контроль в установленном для них порядке, подчеркивают в авиакомпании.