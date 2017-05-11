Fitch повысило рейтинги "Башнефти" до "ВВВ-" со "стабильным" прогнозом

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Башнефти" в иностранной и национальной валютах до "ВВВ-" с "ВВ+" после продажи компании "Роснефти". Как сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства, прогноз по рейтингам - "стабильный".
Таким образом, Fitch вывело рейтинги компании из списка на пересмотр, в который они были помещены в начале октября 2016 года.