Ялтинский международный экономический форум пройдет в 2018 году с 19 по 21 апреля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в следующий, четвертый раз пройдет в Крыму 19-21 апреля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба фонда "ЯМЭФ".
"Участники совещания (проходило в администрации президента РФ, на нем подводились итоги форума - прим. ТАСС) поддержали предложение председателя оргкомитета Ялтинского международного экономического форума, главы Республики Крым Сергея Аксенова провести IV Ялтинский международный экономический форум 19, 20 и 21 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что, по мнению участников совещания, ЯМЭФ подтвердил "статус эффективной международной площадки для демонстрации инвестиционных возможностей Крыма и становится эффективным инструментом для привлечения иностранных инвестиций" на полуостров.
Третий Ялтинский международный экономический форум проходил 20-22 апреля, его посетило более 2 тыс. участников из 46 стран. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.