Делегация РФ представит в ПАЧЭС предложения по снятию нетарифных торговых ограничений

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Делегация Госдумы на заседании комитета по правовым и политическим вопросам Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), которое пройдет с 16 по 19 мая в Кишиневе, представит предложения по снятию так называемых нетарифных ограничений для российских товаров. Об этом ТАСС сообщил руководитель делегации российского парламента в ПАЧЭС Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

"У нас сформулированы определенные предложения, связанные с открытием рынков", - рассказал парламентарий. По его словам, прежде всего это касается технического регулирования.

"Если вопросы тарифного регулирования во многом решены благодаря членству в ВТО и здесь внутри ПАЧЭС очень трудно что-то менять, то нетарифные ограничения, конечно, имеют место быть, и многие наши товары не попадают в тот же Евросоюз, а в ПАЧЭС три страны (члены ЕС) - Болгария, Румыния и Греция", - пояснил политик. Это объясняется именно тем, что "сформулированы дискриминационные нетарифные ограничения", констатировал он.

"Это могут быть требования к нашей технике, к сертификатам по зерну, - привел пример Емельянов. - Это разные требования технического характера и технического регулирования, например требования к колесной технике (какого размера она должна быть - прим. ТАСС) или завышенные требования по сертификации зерна". "Мы будем предлагать двигаться по пути последовательного снятия нетарифных ограничений", - пообещал он.

Глава делегации РФ выразил уверенность, что, "чем больше будет интеграции между странами ПАЧЭС, а также стремления к общему рынку, тем больше будет стимулов для экономического роста". "Пока же торговля с внешними по отношению к ПАЧЭС странами играет большую роль, нежели торговля между странами самой ПАЧЭС", - посетовал депутат.

ПАЧЭС была создана 26 февраля 1993 года в Стамбуле, когда главы парламентов девяти стран - Албании, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Румынии, Российской Федерации, Турции и Украины - приняли декларацию о ее создании. Позже к ассамблее присоединились Греция и Болгария.

Ассамблея состоит из 76 парламентариев, представляющих все одиннадцать стран - членов ЧЭС. Ряд парламентов, например, Народное собрание Египта, Кнессет Израиля, парламент Франции, немецкий Бундестаг, Национальный Совет Словацкой Республики и Национальное собрание Республики Беларусь имеют статус наблюдателей.