Курс доллара на Московской бирже снизился до 57,01 рубля

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 57,01 рубля. Евро опустился на 2 копейки и составил 61,94 рублей. Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,02% и составил 2002,18 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,1% и достиг отметки 1104,69 пункта.