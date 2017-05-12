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Курс доллара на Московской бирже снизился до 57,01 рубля

Экономика и бизнес
12 мая, 10:05 дата обновления: 12 мая, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Курс евро опустился на 2 копейки и составил 61,94 рублей

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 57,01 рубля. Евро опустился на 2 копейки и составил 61,94 рублей. Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,02% и составил 2002,18 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,1% и достиг отметки 1104,69 пункта.

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