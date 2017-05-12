Мед, мороженое и детское питание представят халяль-производители на KazanSummit

КАЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Халяль-производители представят на выставке Russia Halal Expo мед, детское питание, мороженое в рамках KazanSummit 2017, который откроется в столице Татарстана 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба организационного комитета выставки.

"На Russia Halal Expo заявилось более 60 предприятий, производящих халяль-продукцию и поставщики халяль-услуг, среди которых есть международные компании из ОАЭ, Турции, Шри-Ланки, Беларуси, Киргизии, а также регионов России", - пояснили в пресс-службе.

На выставке будут представлены разнообразные товары и услуги, соответствующие нормам ислама: мясная продукция и колбасные изделия, кондитерские изделия, чайная продукция, мед, пищевые добавки, детское питание, бортовое питание, мусульманский туризм.

Russia Halal Expo пройдет впервые в Татарстане в рамках KazanSummit 2017. Это крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе выставка для халяль- индустрии, где производители смогут презентовать свою продукцию и услуги.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционно центральной темой саммита станет экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затронет такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. Международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit 2017 состоится 18-20 мая, генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.