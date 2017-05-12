Главгосэкспертиза одобрила проект "Роснефти" по строительству ВНХК на Дальнем Востоке

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России выпустила положительное заключение по итогам рассмотрения проекта "Роснефти" по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств для "Восточной нефтехимической компании" (ВНХК, входит в "Роснефть") на Дальнем Востоке, сообщил ТАСС представитель ведомства.

"Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки", - сказал собеседник агентства.

Проект предполагает строительство на территории опережающего развития "Нефтехимический" в Приморском крае комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску автомобильного бензина, керосина, дизельного и бункеровочного топлива. Цель проекта - обеспечение растущего спроса на моторные топлива и нефтехимическую продукцию, а также стимулирование создания нефтехимического кластера в Дальневосточном федеральном округе. При этом продукция будет поступать не только на внутренний рынок, но и уходить на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Поручения президента

В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросу поддержки проекта строительства Восточного нефтехимического комплекса в Приморском крае. В том числе в Приморском крае будет создана новая территория опережающего развития (ТОР) "Нефтехимический", чьим якорным резидентом и станет ВНХК. Так, например, ФСК ЕЭС было рекомендовано совместно с территориальными сетевыми организациями обеспечить в приоритетном порядке технологическое присоединение объектов комплекса к электрическим сетям. В компании ТАСС сообщили, что инвестиционной программой ФСК ЕЭС на 2016-2020 гг., утвержденной приказом Минэнерго от 28.12.2016 №1432, предусмотрено строительство ПС 220 кВ "Восточный НКХ" с двумя ВЛ 220 Лозовая - Восточный НКХ. "Стоимость проекта 2,27 млрд рублей. Срок ввода одним этапом - 2020 год. Будет введено 500 МВА трансформаторной мощности и построено 60 км линий электропередачи. Текущая стадия реализация - проектирование", - сообщили в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Газовый вопрос

"Газпрому" и газоснабжающим организациям Владимир Путин порекомендовал обеспечить в приоритетном порядке технологическое присоединение объектов комплекса к магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.

По этому поводу до сих пор ведутся дискуссии между компаниями. Зампредседателя правления "Газпрома" Валерий Голубев сообщал журналистам, что "Газпром" готов транспортировать газ для проекта ВНХК, но поставлять его должна "Роснефть", так как имеет свой собственный газ. Также Голубев говорил, что "Газпром" готов вовремя построить все необходимые газотранспортные коммуникации.

В "Роснефти" парируют, что "Газпром" в рамках получаемых без конкурса лицензий обязан обеспечивать газом потребителей, в том числе ВНХК. Вице-президент "Роснефти" и директор департамента развития газового бизнеса компании Влада Русакова заявляла журналистам, что "если бы "Роснефти" передали лицензии без конкурса в обмен на обязательства по газоснабжению региона, как это было сделано в случае с "Газпромом", мы бы обеспечили газом как комплекс ВНХК, так и других перспективных российских потребителей". По словам Русаковой, ресурсы газа компании на Дальнем Востоке направляются потребителям Сахалинской области и Хабаровского края, где "Роснефть" является основным поставщиком газа.

Замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов пообещал, что вопрос обеспечения природным газом ВНХК будет решен в первом полугодии 2017 года.

Проект ВНХК

Ранее сообщалось, что "Роснефть" в первом квартале 2017 года направила в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти финансово-экономическую модель и комплексный план развития инфраструктуры ВНХК. Все работы ведутся согласно графику. В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий по подготовке к строительству I и II очередей проекта в соответствии с дорожной картой.

ВНХК "Роснефть" планирует построить совместно с китайской компанией ChemChina. "Роснефть" предполагает сохранить за собой контроль в ВНКХ, при этом китайская сторона возьмет на себя риски, связанные с финансированием проекта.

Компании реализуют проект в две очереди - нефтепереработка мощностью 12 млн тонн в год по нефти и нефтехимия мощностью 3,4 млн тонн в год по сырью. В компании отмечают, что дальнейшее увеличение мощности предприятия будет зависеть от соответствующей рыночной конъюнктуры.

Нефтеперерабатывающий комплекс будет производить автобензин, дизельное топливо, керосин и бункеровочное топливо. Создание нефтехимического комплекса на втором этапе строительства позволит выпускать более 15 марок полиэтиленов и полипропиленов для азиатского рынка. Общий объем капитальных вложений в строительство I и II очереди составит около 660 млрд руб., ожидаемый мультипликативный эффект проекта - до 600 млрд руб.