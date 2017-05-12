В суд направлено более 200 исков в интересах недееспособных клиентов Татфондбанка

КАЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана направила в суд 207 исков по защите прав вкладчиков Татфондбанка, пострадавших в результате перевода средств со счетов в доверительное управление инвестиционной компании "ТФБ-Финанс" ("дочка" Татфондбанка) и не способных самостоятельно защитить свои права. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На сегодняшний день прокурорами в интересах вкладчиков Татфондбанка, не способных самостоятельно защищать свои права, в суды направлено 207 исков, из которых удовлетворено 24, остальные находятся на стадии рассмотрения", - пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы ведомства, судебные решения об отказе в удовлетворении исков будут обжалованы прокурорами в апелляционном порядке.

14 марта сообщалось, что Вахитовский районный суд Казани в Татарстане впервые по иску прокуратуры признал двух недееспособных клиентов "ИК "ТФБ-Финанс" вкладчиками Татфондбанка, а договоры доверительного управления, заключенные между ними и "ИК "ТФБ-Финанс", - недействительными.

Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов. 11 апреля Татфондбанк решением Арбитражного суда Татарстана признан банкротом.

Задержания бывших сотрудников "ТФБ-Финанс"

Ранее ГУ МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по заявлениям граждан о деятельности инвестиционной компании "ТФБ-Финанс", в результате которого были задержаны несколько бывших сотрудников Татфондбанка. По данным МВД, в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денег, переданных в доверительное управление в "ИК "ТФБ-Финанс".

9 февраля Советский районный суд Казани арестовал руководителя отдела клиентского сервиса "ТФБ-Финанс" Рустама Тимербаева, который также работал в Татфондбанке. Его подозревают в хищении денег, переданных в доверительное управление компании. Также 9 февраля был помещен под арест начальник управления активных операций "ТФБ-Финанс" Илнар Абдульманов, который занимал аналогичную должность в Татфондбанке. 8 февраля был арестован директор "ТФБ-Финанс" Тимур Вальшин.

Председатель правления Татфондбанка Сергей Мещанов был задержан 28 февраля в Подмосковье по подозрению в совершении мошеннических действий. 2 марта Советский районный суд Казани арестовал его до 2 апреля, а 10 февраля был арестован заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков.

30 марта Советский районный суд Казани поддержал ходатайство Главного следственного управления МВД о продлении ареста на три месяца - до 2 июля 2017 года - Вальшина, Тимербаева, Абдульманова, Мещанова и Мерзлякова.