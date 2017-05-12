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Песков: генсек ООН и канцлер Австрии примут участие в ПМЭФ-2017

Экономика и бизнес
12 мая, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

По словам пресс-секретаря главы государства, подготовка к предстоящему форуме "ведется большая"

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году, где у президента РФ Владимира Путина ожидается "очень обширная и интересная программа". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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ПМЭФ-2017

Он напомнил, что, как сообщалось ранее, в форуме в Санкт-Петербурге в этом году примет участие премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Будет гостем на форуме также генсек ООН Гутерриш, другие иностранные представители. И также федеральный канцлер Австрийской Республики Кристиан Керн примет участие в ПМЭФ", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, подготовка к предстоящему форуме "ведется большая". "У президента будет очень обширная и интересная программа", - сказал пресс-секретарь Путина, отметив, что о деталях будет сообщено позже.

ПМЭФ-2017 пройдет в северной столице 1-3 июня.

Кристиан Керн возглавил федеральное правительство Австрии в мае прошлого года, сменив на посту канцлера Вернера Файмана. Также Керн является председателем Социал- демократической партии Австрии (СПА), образующей в настоящее время вместе с консервативной Австрийской народной партией (АНП) коалиционное правительство республики.

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Персоны
Керн, Кристиан Гутерриш, Антониу Песков, Дмитрий Сергеевич
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