Jeep отзывает в России более 1,8 тыс. автомобилей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российский дилер Jeep - АО "ЭфСиЭй РУС" - отзывает в России более 1,8 тыс. внедорожников моделей Cherokee и Renegade из-за возможного дефекта в селекторе автоматической коробки передач (АКП). Речь идет об автомобилях, произведенных с мая 2014 года по февраль 2016-го, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва автомобилей Jeep Cherokee и Renegade является проводной жгут датчика селектора автоматической коробки передач (АКП) имеющий неправильно обжатые контакты. Это может привести к скачкам сопротивления в электрической цепи датчика селектора АКП, что, в свою очередь, приведет к возникновению соответствующего кода неисправности в блоке управления", - отмечается в сообщении.

На указанных транспортных средствах электронный блок управления трансмиссией будет перепрограммирован. В нем будет убрана функция включения нейтральной передачи при скачке сопротивления. Вместо этого коробка передач будет переведена в режим работы на фиксированной передаче.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.