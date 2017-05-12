Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Jeep отзывает в России более 1,8 тыс. автомобилей

Экономика и бизнес
12 мая, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Кампания проводится из-за вероятного дефекта в селекторе АКП

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российский дилер Jeep - АО "ЭфСиЭй РУС" - отзывает в России более 1,8 тыс. внедорожников моделей Cherokee и Renegade из-за возможного дефекта в селекторе автоматической коробки передач (АКП). Речь идет об автомобилях, произведенных с мая 2014 года по февраль 2016-го, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва автомобилей Jeep Cherokee и Renegade является проводной жгут датчика селектора автоматической коробки передач (АКП) имеющий неправильно обжатые контакты. Это может привести к скачкам сопротивления в электрической цепи датчика селектора АКП, что, в свою очередь, приведет к возникновению соответствующего кода неисправности в блоке управления", - отмечается в сообщении.

На указанных транспортных средствах электронный блок управления трансмиссией будет перепрограммирован. В нем будет убрана функция включения нейтральной передачи при скачке сопротивления. Вместо этого коробка передач будет переведена в режим работы на фиксированной передаче.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль направил просьбу Навального о выдаче загранпаспорта в МВД
2
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
3
Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению
4
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
5
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
6
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным риском
7
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама