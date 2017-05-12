Роспатент и Счетная палата проверят использование интеллектуальных прав РФ на разработки

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Роспатент и Счетная палата подписали соглашение о совместной проверке правильности управления правами России на разработки гражданского, военного и двойного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Роспатента.

"Наше соглашение, подготовленное вместе с коллегами из Счетной палаты, - это еще одна степень защиты интересов государства в данной сфере (сфере интеллектуальной собственности - прим. ТАСС)", - приводит пресс-служба слова главы Роспатента Григория Ивлиева.

Соглашение между Роспатентом и Счетной палатой предусматривает консультации ведомств о том, насколько фактическое распоряжение интеллектуальными правами на разработки гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданные за счет бюджета, соответствует российскому законодательству в этой сфере.

Ведомства также будут сотрудничать в ходе проверок деятельности госзаказчиков и организаций - исполнителей госконтрактов на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ за счет госбюджета, говорится в сообщении пресс-службы. "Мы видим, что госзаказчики не закрепляют за РФ исключительные права на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности, не направляют в систему учета или вообще не учитывают созданные за счет бюджетных средств результаты интеллектуальной деятельности. Все это в дальнейшем может привести к невозможности вовлечения в гражданский оборот таких результатов и, как следствие, к недополучению доходов федерального бюджета", - пояснила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Кроме того, стороны планируют взаимодействовать в сфере контроля за использованием госбюджета в сфере патентования.