"Роснефть" разместит облигации на 15 млрд рублей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. "Роснефть" разместит биржевые облигации серии 001Р-05 в объеме 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Срок обращения бумаг - 8 лет. Облигации номиналом 1 тыс. рублей каждая будут размещаться по открытой подписке.

"Роснефть" провела сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-05, книга заявок была открыта с 11:00 до 12:00 мск.

В конце 2016 года совет директоров "Роснефти" одобрил программу облигаций на сумму 1,071 трлн рублей. В "Роснефти" поясняли, что эта программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций.

Размещение облигаций будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании. Совет директоров также одобрил возможность заключения дочерними обществами компании сделок по покупке облигаций, которые будут выпускаться в рамках программы.