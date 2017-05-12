На Украине на четверть уменьшилось количество миллионеров

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Количество миллионеров на Украине в прошлом году сократилось на 24% по сравнению с 2015 годом. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).

"По итогам прошедшего года зарегистрировано 3504 лица, задекларировавших доход более 1 млн гривен (примерно $38 тысяч). В сравнении с предыдущим 2015 годом их количество уменьшилось на 1180 человек или на 24%", - сказано в сообщении.

Большинство миллионеров проживает в Киеве - 1686 человек, в Харьковской области - 287, Днепропетровской - 216, Одесской - 211. Но, несмотря на уменьшение количества миллионеров, общая сумма их доходов по сравнению с 2015 годом выросла на 13% или на 3,2 млрд гривен. По информации ГФС, общая сумма задекларированных доходов миллионеров составила 50,8 млрд гривен (примерно $2 млрд), что на 1,4 млрд гривен или на 4% больше 2015 года.

Порошенко "беднеет" при миллионных доходах

В рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes в 2017 году вошли шесть украинских миллиардеров. Первое место среди граждан Украины, но 359 в общем списке занимает владелец группы СКМ Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в $4,6 млрд. Годом ранее его активы составляли $2,3 млрд. Второе место занял соучередитель и совладелец крупнейшей украинской финансово-промышленной группы Приват Геннадий Боголюбов с $1,4 млрд. Год назад его состояние оценили в $1,3 млрд. Тройку самых богатых украинцев замкнул владелец компании Мироновский хлебопродукт Юрий Косюк с состоянием в $1,2 млрд. Год назад его активы составляли $1 млрд. Аналогичные доходы имеет совладелец компании Ferrexpo Константин Жеваго, который в прошлом году был исключен из списка самых богатых людей мира. Совладельцы группы Приват Игорь Коломойский занял пятую позицию с состоянием $1,1 млрд. Год назад оно оценивалось в $1,3 млрд. Такое же состояние имеет и основатель инвестгруппы EastOne Виктор Пинчук, который год назад имел $1,2 млрд.

"Обеднел" в рейтинге самых богатых людей Украины и президент Петр Порошенко. И хотя глава государства в 2016 году заработал более 12 млн гривен (примерно $454 тыс.) и является владельцем 99 компаний, по версии украинского журнала "Фокус", в рейтинге 100 самых богатых людей страны он переместился с восьмого места на десятое. Состояние Порошенко по итогам 2016 года журнал оценил в $589 млн против 750 млн годом ранее.