Штаб-квартира Ассоциации ТПП приполярных территорий будет размещаться в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая. /ТАСС/. Штаб-квартира Ассоциации Торгово-промышленных палат северных (приполярных) территорий зоны Арктики будет размещаться в Архангельске. Об этом сообщил ТАСС президент Союза "Архангельская ТПП" Василий Сидоровский, который 12 мая на конференции ТПП арктических территорий был избран председателем Ассоциации.

"С сегодняшнего дня штаб-квартира размещается в Архангельске. (…) В Ассоциацию входят ТПП территорий, которые имеют выход к Северному Ледовитому океану от Камчатки и Магадана до Архангельска. Сегодня приняли в Ассоциацию ТПП Ленинградской области и Республики Коми", - сказал Сидоровский.

В ходе конференции было намечено около десяти основных направлений деятельности членов Ассоциации. Сидоровский отметил как основные обеспечение работы бизнеса в Арктической зоне РФ, обеспечение функционирования Северного морского пути через работу бизнеса, поддержку предпринимательства коренных народов севера и развитие флота.