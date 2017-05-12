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Штаб-квартира Ассоциации ТПП приполярных территорий будет размещаться в Архангельске

Экономика и бизнес
12 мая, 17:13 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 12, мая. /ТАСС

Ленинградская область и Коми 12 мая также стали членами Ассоциации ТПП

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АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая. /ТАСС/. Штаб-квартира Ассоциации Торгово-промышленных палат северных (приполярных) территорий зоны Арктики будет размещаться в Архангельске. Об этом сообщил ТАСС президент Союза "Архангельская ТПП" Василий Сидоровский, который 12 мая на конференции ТПП арктических территорий был избран председателем Ассоциации.

"С сегодняшнего дня штаб-квартира размещается в Архангельске. (…) В Ассоциацию входят ТПП территорий, которые имеют выход к Северному Ледовитому океану от Камчатки и Магадана до Архангельска. Сегодня приняли в Ассоциацию ТПП Ленинградской области и Республики Коми", - сказал Сидоровский.

В ходе конференции было намечено около десяти основных направлений деятельности членов Ассоциации. Сидоровский отметил как основные обеспечение работы бизнеса в Арктической зоне РФ, обеспечение функционирования Северного морского пути через работу бизнеса, поддержку предпринимательства коренных народов севера и развитие флота.

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