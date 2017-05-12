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Минэкономразвития: объем финансирования госпрограммы по Арктике пока не определен

Экономика и бизнес
12 мая, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Ранее СМИ сообщили, что министерство предложило скорректировать проект госпрограммы, сократив бюджетную поддержку до 50,9 млрд руб.

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство пока не определило объем финансирования госпрограммы по развитию Арктики. Об этом ТАСС сообщил представитель Минэкономразвития.

Ранее СМИ сообщили, что министерство предложило скорректировать проект госпрограммы, сократив бюджетную поддержку вчетверо - с 209,7 млрд до 50,9 млрд рублей с учетом замечаний Минфина.

"Корректировка программы продолжается, поэтому объемы средств, необходимых для ее реализации, пока не определены. Когда новая редакция госпрограммы будет сформирована, правительство РФ примет решение о целесообразности и сроках реализации каждого мероприятия. В последующем будет принято решение об их включении или в госпрограмму по развитию Арктики или в "отраслевые" госпрограммы соответствующих министерств", - пояснили в министерстве.

Минэкономразвития РФ письмом от 1 февраля 2017 года внесло проект госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" в правительство РФ.

29-30 марта проект был рассмотрен на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики в Архангельске. Там было предложено скорректировать программу и сфокусироваться на трех ключевых направлениях: развитии опорных зон в Арктике и Северного морского пути, а также деятельности на арктическом шельфе РФ. С учетом этого Минэкономразвития РФ совместно с заинтересованными ведомствами дополнительно прорабатывают перечень мероприятий в рамках программы.

В январе ТАСС сообщал, что государственная программа социально-экономического развития Арктики до 2020 года предусматривает выделение 209 млрд рублей.

Деньги планировалось направить на строительство атомного ледокола "Лидер", подъем затонувших ядерных объектов, развитие проектов на континентальном шельфе, разработку новых технологий для арктических нужд, экологический мониторинг, информационную политику, поддержку коренных малочисленных народов.

Ледокол "Лидер"

Будет ли увеличен срок строительства атомного ледокола "Лидер" в связи с возможными изменениями в финансировании госпрограммы, в Минэкономразвития не уточнили и отметили, что этот вопрос комментировать преждевременно, так как список мероприятий в рамках госпрограммы уточняется.

"Говорить о том, что освоение Арктики - несрочная задача - неправильно. Это одно из приоритетных направлений. В связи с тем, что регион довольно сложный и капиталоемкий, его освоение требует тщательных расчетов. Поэтому программа мероприятий в регионе должна быть тщательно проработана", - добавили в министерстве.

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