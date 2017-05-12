S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне "В-/В" со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-/В". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз по рейтингам - "стабильный". Кроме того, агентство подтвердило национальный рейтинг страны на уровне "uaВВВ-".

Подтверждение рейтингов отражает в том числе улучшение макроэкономических показателей Украины. В S&P прогнозируют рост ВВП страны в текущем году на 1,9%, в 2018 году - на 2,8%, в 2019 году - на 3%, в 2020 году - на 3,2%. Уровень безработицы в этом году, по оценкам экспертов агентства, составит 10% (в 2016 году - 9,7%), с дальнейшим снижением до 8% в 2018-2020 годах.

В конце апреля рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со "стабильным" прогнозом. В агентстве подчеркивали, что рост ВВП Украины на 2,3% в 2016 году превзошел ожидания. При этом аналитики прогнозируют замедление темпов роста экономики страны по итогам 2017 года до 2%, а в 2018 году - ускорение до 3% в связи с улучшением потребительского спроса и наращиванием инвестиций.