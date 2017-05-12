Клименко: интернет-поисковик "Спутник" был заведомо обречен на провал

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Государственная поисковая система "Спутник", признанная накануне компанией "Ростелеком" неудачной в связи с низкой популярностью, была заведомо обречена на провал. Такое мнение в пятницу высказал советник президента России по интернету Герман Клименко в эфире телеканала РБК.

"Когда тратятся государственные деньги, получается "Спутник". Когда он создавался, мы всей индустрией говорили очень громко, что на растущем рынке медленное государство инвестировать не имеет права. Государство должно инвестировать в инфраструктуру, а соревноваться в хай-теке оно физически не может. "Спутник" был заведомо обречен на провал", - сказал он.

По словам Клименко, в интернет-пространстве государство "должно действовать аккуратно", "не деньгами, а законодательными инициативами". "Это более важно. Пример "Спутника" это показывает. Он настолько медленно развивался, что никаких денег бы не хватило для того, чтобы создать нормальную поисковую систему", - добавил советник президента.

Как ранее сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к "Ростелекому", компания признала непопулярность созданной поисковой системы "Спутник" и намерена пересмотреть его концепцию или закрыть проект. Как заявили собеседники издания, проект может быть переориентирован на новые задачи, связанные с расчетом больших данных. По их словам, сервис ценен наличием собственных технологий, действующих контрактов, а также способностью работать с большим объемом неструктурированной информации, что, в частности, может быть использовано в инфраструктуре электронного правительства. В связи с этим возможное закрытие проекта источники "Ведомостей" считают маловероятным.

Бета-версия национального интернет-поисковика, созданного "Ростелекомом", была запущена в мае 2014 года в рамках Петербургского международного экономического форума.