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Новак: в Вене обсудят продление сделки по сокращению нефтедобычи на полгода и более

Экономика и бизнес
13 мая, 15:07 дата обновления: 13 мая, 15:13 UTC+3

Глава Минэнерго РФ также сообщил, что параметры сделки по сокращению добычи нефти вряд ли изменятся при ее продлении

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Страны ОПЕК и государства, не входящие в картель, обсудят 24-25 мая в Вене продление соглашения о сокращении добычи нефти минимум на полгода, возможно, на более долгий срок. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

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© Руслан Шамуков/ТАСС

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"Я думаю, что, скорее всего, мы будем рассматривать минимум полгода, а может быть, и больше", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках продления сделки.

Новак также сообщил, что участники сделки ОПЕК и не входящих в картель стран обсуждают сохранение текущего уровня сокращения добычи в случае продления соглашения.

"Мы обсудим это (квоты сокращения - прим. ТАСС) 24-25 мая в Вене, скорее всего, сейчас речь идет о сохранении тех условий, которые были", - сказал Новак.

По его словам, если будет принято решение о продлении соглашения, "вряд ли будут меняться его параметры".

В начале декабря 2016 года ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, главным образом Россия, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня.

24 и 25 мая в Вене участники сделки о сокращении нефтедобычи рассмотрят вопрос о продлении данного соглашения. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщало, что некоторые страны ОПЕК обсуждают не только продление текущего соглашения о сокращении добычи нефти, но и еще более радикальное понижение объемов добычи. При этом консультации носили частный характер, и неизвестно, достигли ли нефтепроизводители каких-либо договоренностей. 

О рынке нефти

Новак отметил, что рынок нефти может восстановиться и сбалансироваться к концу 2017 или к началу 2018 года при продлении соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК о сокращении добычи нефти.

"Здесь очень много факторов, которые на это влияют, поэтому нужно мониторить. Думаю, что до конца года или даже зимнего периода следующего, к этому времени", - сказал Новак, отвечая на вопрос о сроках восстановления рынка.

Прогноз по добыче нефти

Прогноз добычи нефти в РФ на 2017 год в 549-55 млн тонн пока не менялся, он будет скорректирован в случае продления соглашения о сокращении добычи.

"Пока прогноз не меняли, потому что никаких решений (о продлении соглашения странами ОПЕК и не входящими в картель - прим. ТАСС) пока не принято. Уточним, когда будет принято", - отметил министр.

 

 

 

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