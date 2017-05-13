Новак: в Вене обсудят продление сделки по сокращению нефтедобычи на полгода и более

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Страны ОПЕК и государства, не входящие в картель, обсудят 24-25 мая в Вене продление соглашения о сокращении добычи нефти минимум на полгода, возможно, на более долгий срок. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Я думаю, что, скорее всего, мы будем рассматривать минимум полгода, а может быть, и больше", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках продления сделки.
Новак также сообщил, что участники сделки ОПЕК и не входящих в картель стран обсуждают сохранение текущего уровня сокращения добычи в случае продления соглашения.
"Мы обсудим это (квоты сокращения - прим. ТАСС) 24-25 мая в Вене, скорее всего, сейчас речь идет о сохранении тех условий, которые были", - сказал Новак.
По его словам, если будет принято решение о продлении соглашения, "вряд ли будут меняться его параметры".
В начале декабря 2016 года ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, главным образом Россия, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня.
24 и 25 мая в Вене участники сделки о сокращении нефтедобычи рассмотрят вопрос о продлении данного соглашения. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщало, что некоторые страны ОПЕК обсуждают не только продление текущего соглашения о сокращении добычи нефти, но и еще более радикальное понижение объемов добычи. При этом консультации носили частный характер, и неизвестно, достигли ли нефтепроизводители каких-либо договоренностей.
Новак отметил, что рынок нефти может восстановиться и сбалансироваться к концу 2017 или к началу 2018 года при продлении соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК о сокращении добычи нефти.
"Здесь очень много факторов, которые на это влияют, поэтому нужно мониторить. Думаю, что до конца года или даже зимнего периода следующего, к этому времени", - сказал Новак, отвечая на вопрос о сроках восстановления рынка.
Прогноз добычи нефти в РФ на 2017 год в 549-55 млн тонн пока не менялся, он будет скорректирован в случае продления соглашения о сокращении добычи.
"Пока прогноз не меняли, потому что никаких решений (о продлении соглашения странами ОПЕК и не входящими в картель - прим. ТАСС) пока не принято. Уточним, когда будет принято", - отметил министр.