В Пекине подписано соглашение о свободной торговле между Китаем и Грузией

ТБИЛИСИ, 13 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Соглашение о свободной торговле между Китаем и Грузией заключено сегодня в Пекине. Об этом сообщило министерство экономики и устойчивого развития Грузии. По его данным, подписи под соглашением поставили руководители министерства экономики и устойчивого развития Грузии и министерства коммерции Китайской народной Республики.

На церемонии подписания присутствовал первый вице- премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили. Он заявил, что "есть огромный потенциал для расширения сотрудничества двух стран, чему будет способствовать подписание соглашения о свободной торговле". Как сообщается, в соответствии с соглашением 94% производимых в Грузии продукции и услуг зайдут на рынок Китая без всяких налогов.

Грузия и Китай, установившие дипотношения в 1992 году, в последние годы активизировали сотрудничество в сферах экономики, торговли, транспорта и культуры. Китай осуществляет ряд крупных инвестиционных проектов, а Грузия проводит в КНР кампанию по популяризации сельхозпродукции. По данным за 2016 год, Китай занял четвертое место среди внешнеторговых партнеров Грузии.

В декабре 2015 года тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что в ходе его визита в Пекин (9-13 сентября 2015 года) премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заверил его в желании КНР подписать с Грузией соглашение о свободной торговле. В феврале 2016 года переговоры об установлении режима свободной торговли были открыты, 13 сентября прошлого года они успешно завершились. В тот же день премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что соглашение о свободной торговле "сыграет огромную роль в развитии нового Шелкового пути и повысит интерес крупных зарубежных инвесторов к экономике Грузии". Он подчеркнул, что "грузинская продукция, и в первую очередь произведенное в стране вино, будет поступать на китайский рынок с нулевым тарифом без переходного этапа и без налоговой ставки".

5 октября прошлого года Грузия и Китай оформили в Тбилиси меморандум о свободной торговле между двумя странами. Документ подписали Дмитрий Кумсишвили и министр коммерции Китая Гао Хучэн, на церемонии присутствовали премьер-министр Георгий Квирикашвили и члены правительств двух стран. Сегодня же в Пекине подписано соглашение о свободной торговле.