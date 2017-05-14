Путин пригласил представителей мировой политики и экономики посетить ПМЭФ и ВЭФ

Солнечно и до 14 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 14 мая, 6:04
"Питтсбург" проиграл "Оттаве" в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛСпорт 14 мая, 5:28
Путин: застой в глобальном развитии нужно преодолеть через отказ от воинственной риторикиЭкономика и бизнес 14 мая, 5:10
Соколов: Каир официально не отказывался от специалистов РФ в аэропортах ЕгиптаЭкономика и бизнес 14 мая, 5:06
Трамп хочет знать, кто стоит за хакерскими атаками перед выборами в СШАМеждународная панорама 14 мая, 4:42
Эксперт: авторов вируса WannaCry можно поймать, но исключать повторения таких атак нельзяПроисшествия 14 мая, 4:41
Путин прибыл с двухдневным визитом в ПекинЭкономика и бизнес 14 мая, 3:21
Reuters: четыре человека погибли в результате аварии пассажирского поезда в ГрецииПроисшествия 14 мая, 1:45
Конкурсант из Португалии стал победителем "Евровидения-2017"Культура 14 мая, 1:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил представителей мировых деловых, общественных и политических кругов принять участие в работе крупнейших экономических форумов в России - в Санкт-Петербурге в июне и во Владивостоке в сентябре.
Выступая на открытии международного форума "Один пояс - один путь" в Пекине, российский лидер отметил, что идеи и инициативы участников сегодняшнего мероприятия потребуют дальнейшего обсуждения.
"И мы, безусловно, готовы принимать участие в таких дискуссиях. Позвольте пригласить представителей политической сферы, общественных кругов, деловых кругов, посетить в июне этого года Россию в рамках Петербургского международного экономического форума и в сентябре - (в рамках) Восточного экономического форума во Владивостоке", - обратился президент к аудитории.
ПМЭФ-2017 пройдет в северной столице 1-3 июня. В его работе примут участие, в частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Индии Нарендра Моди и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн. ВЭФ-2017 состоится 6-7 сентября.