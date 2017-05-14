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Путин пригласил представителей мировой политики и экономики посетить ПМЭФ и ВЭФ

Экономика и бизнес
14 мая, 5:35 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 14, мая. /ТАСС

Российский лидер отметил, что идеи и инициативы участников форума "Один пояс - один путь" потребуют дальнейшего обсуждения

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ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил представителей мировых деловых, общественных и политических кругов принять участие в работе крупнейших экономических форумов в России - в Санкт-Петербурге в июне и во Владивостоке в сентябре.

Выступая на открытии международного форума "Один пояс - один путь" в Пекине, российский лидер отметил, что идеи и инициативы участников сегодняшнего мероприятия потребуют дальнейшего обсуждения.

"И мы, безусловно, готовы принимать участие в таких дискуссиях. Позвольте пригласить представителей политической сферы, общественных кругов, деловых кругов, посетить в июне этого года Россию в рамках Петербургского международного экономического форума и в сентябре - (в рамках) Восточного экономического форума во Владивостоке", - обратился президент к аудитории.

ПМЭФ-2017 пройдет в северной столице 1-3 июня. В его работе примут участие, в частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Индии Нарендра Моди и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн. ВЭФ-2017 состоится 6-7 сентября.

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