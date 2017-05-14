Производители Крыма и Австрии планируют совместные разработки спортивных машин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС Татьяна Кузнецова/. Делегация австрийских бизнесменов 15-16 мая посетит Республику Крым для подписания соглашения с местной компанией о ведении совместных разработок спортивных машин. Об этом сообщила пресс-служба организации малого и среднего предпринимательства "Новая формация", которая пригласила иностранных гостей на полуостров.
"15-16 мая будет проходить визит представителей автомобильного производства Австрии в Крым. В составе делегации - представители компании Milan automobile GMBH, специализирующейся на выпуске спортивных автомобилей, соучредителем которой является австрийский автогонщик Маркус Фукс", - говорится в сообщении организации.
В рамках визита члены делегации намерены подписать договор с компанией, входящей в крымскую группу "ПИК "Вектор", чтобы вместе с ней "вести разработки спортивных автомобилей". "Компании группы "ПИК Вектор" будут осуществлять конструкторскую работу для австрийского производителя", - сказано в сообщении.
Также иностранные гости подпишут меморандум о сотрудничестве с организацией малого и среднего предпринимательства "Новая Формация".
Акционерное общество "Промышленно-инвестиционный комплекс (ПИК) "Вектор" специализируется на авиа-, приборо- и машиностроении, а также металлургии и металлообработке.
Организация "Новая Формация" занимается поддержкой малого и среднего бизнеса в Крыму, оказывая ему правовую защиту, помогая в получении государственной поддержки, налаживая деловые контакты внутри предпринимательского сообщества и т.п.