Порядка 80 млн квадратных метров жилья было сдано в России в 2016 году

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САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Порядка 80 млн квадратных метров жилья было сдано в 2016 г. в Российской Федерации. Это на 5 млн квадратных метров меньше, чем в 2015 г., рассказал партнер КБ "Стрелка" Алексей Муратов в рамках форума "Среда для жизни: квартира и город".
"В 2015 году в России было сдано 85 миллионов квадратных метров жилья. Этот год стал рекордным для страны по вводу жилья. В 2016 году в нашей стране сдали 80 миллионов квадратных метров жилья", - сказал Муратов.
При этом, по словам спикера, обеспеченность жильем россиян достигла уровня Восточной Европы и составила 24-25 квадратных метров на человека.
"Таким образом, за последние десятилетия обеспеченность жильем в нашей стране выросла на 40%. Для сравнения: в Норвегии на человека приходится 80 квадратных метров", - уточнили спикер.
По словам эксперта по рынку жилья Михаила Хорькова, в ближайшее время у молодежи снизится спрос на покупку квартир.
"Поэтому девелоперам нужно обратить внимание на зрелые семьи с детьми. Такие семьи выбирают жилье наиболее тщательно, в том числе учитывая его местоположение", - считает Хорьков.
По мнению аналитика, необходимо изменить концепцию "строить больше" и начать "строить лучше", чтобы жилье оставалось удобным и комфортным и спустя годы.
Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".
Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.
Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.