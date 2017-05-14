Порошенко не исключил, что новый глава Нацбанка Украины будет назначен до конца июля

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что назначение руководителя главного финансового регулятора страны может произойти до летних каникул депутатов Верховной рады.

"Как вы знаете, в соответствии с украинским законодательством увольнять главу национального банка может Верховная рада. И только Верховная рада! И я глубоко уверен, то голосование должно пройти тогда, когда мы будем иметь кандидатуру, которая будет иметь поддержку Верховной рады, пройдет это голосование и самый главный финансовый регулятор будет находиться под новым руководством", - заявил он сегодня на пресс-конференции в Киеве по случаю предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом.

При этом Порошенко не исключил, что назначение нового главы Нацбанка Украины (НБУ) может произойти и до летних парламентских каникул. "Чтобы мы не ждали осени", - добавил он. По словам президента, у него есть несколько кандидатов, но без обсуждения с представителями Верховной рады "некорректно публиковать их фамилии".

Валерия Гонтарева 19 июня 2014 года стала первой женщиной на посту главы Нацбанка Украины. Она начала активную кампанию по "оздоровлению украинской банковской системы", в рамках которой за три года были отозваны лицензии примерно у 70 кредитных учреждений. Решения Гонтаревой неоднократно критиковали украинские политики, эксперты и рядовые вкладчики, обвиняя ее в разрушении банковской системы и девальвации национальной валюты.

10 апреля 2017 года Гонтарева сообщила, что направила Порошенко заявление об отставке. С 11 мая первый заместитель главы регулятора Яков Смолий назначен временно исполняющим обязанности руководителя Нацбанка.