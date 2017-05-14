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Порошенко заявил, что не является бизнесменом и не знал о доходах своего банка

Экономика и бизнес
14 мая, 19:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, мая. /ТАСС

Президент Украины считает, что прибыль его банка, который, как сообщается, за последний квартал увеличил прибыль на 278%, измеряется "абсолютно умеренными цифрами"

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КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не является бизнесменом и о росте прибыли принадлежащего ему Международного инвестиционного банка (МИБ) не знал.

"Я не бизнесмен, я узнал эту информацию от вас", - сказал президент, отвечая во время пресс-конференции на вопрос журналиста о росте прибыли МИБ на 278% за последний квартал.

При этом Порошенко считает, что прибыль его банка измеряется "абсолютно умеренными цифрами". "В прошлом году во время проверки Нацбанком (НБУ), а здесь все были равны, были начислены резервы, и банк направил прибыль на формирование резервов, выполняя требования НБУ. Сейчас, когда резервы сформированы, он показал прибыль. Прибыль не связана с сотрудничеством с любыми государственными позициями, и банк находится в управлении компании по управлению активами", - пояснил Порошенко.

В декларации президента указано, что он является конечным бенефициарным собственником 99 компаний, в частности акционерного общества "Международный инвестиционный банк", завода "Ленинская кузня", маркетинговой фирмы "Внешэкономсервис", страховой компании "Краина" ("Страна"), инвестфонда "Прайм Эссетс Кэпитал" и других.

Глава государства в 2016 году заработал более 12 млн гривен (более $450 тысяч). По версии украинского журнала "Фокус", в рейтинге 100 самых богатых людей страны Порошенко переместился с восьмого места на десятое. Его состояние по итогам 2016 года журнал оценил в $589 млн против $750 млн годом ранее.

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