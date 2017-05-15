Новак обсудит с коллегой из Саудовской Аравии продление сделки по снижению добычи нефти

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ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудит с коллегой из Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом сроки продления соглашения стран ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении добычи нефти. Об этом он сам сообщил журналистам.
Встреча Новака и аль-Фалеха началась в эти минуты на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине.
"Мы все будем обсуждать", - сказал Новак, отвечая на вопрос о тематике встречи с саудовским министром.
Ранее российский министр уже говорил, что участники соглашения, в котором участвуют 11 стран ОПЕК и еще 11 государств, включая Россию, обсудят 24-25 мая в Вене продление соглашения на полгода или более.
Как сообщалось ранее, аль-Фалех в эти дни проводит консультации с участниками сделки. Так, ранее он провел встречи с министрами из Казахстана, Азербайджана и другими.