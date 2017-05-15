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Казахстан поддержит продление соглашения ОПЕК по ограничению добычи нефти

Экономика и бизнес
15 мая, 10:04 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Министр энергетики страны Канат Бозумбаев отметил, что усилия по ограничению добычи необходимо поддерживать, потому что баланс на рынке не наступил

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АСТАНА, 15 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Министерство энергетики Казахстана поддержит продление соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК по ограничению добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев после "правительственного часа" в мажилисе (нижней палате) парламента.

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© EPA/YURI KOCHETKOV

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"Мы считаем, что Казахстан должен идти в тренде. Мы должны поддерживать усилия по ограничению добычи, потому что баланс на рынке не наступил. Если в прошлом году в первом квартале экспортная цена на нефть, в том числе для Казахстана была $30 за баррель, то в этом году средняя цена за баррель составила $52. То есть соглашение сыграло свою роль, и дополнительные $22 Казахстан заработал", - заявил Бозумбаев.

По его словам, республика будет вести переговоры по условиям присоединения к соглашению по ограничению добычи нефти. "У Казахстана есть особенности - это новое уникальное месторождение Кашаган, которое де-юре стартовало в прошлом году, но свою основную добычу развивает в этом году. Поэтому мы будем вести переговоры 24-25 мая со странами ОПЕК и не ОПЕК о том, какую роль сыграет Казахстан, присоединившись к этому соглашению", - отметил глава минэнерго.

Бозумбаев уточнил, что присоединиться к соглашению "автоматически на тех же условиях, скорее всего, не получится, но мы будем обсуждать, в какой мере мы присоединимся".

В начале декабря 2016 года ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, главным образом Россия, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня.

24 и 25 мая в Вене участники сделки о сокращении нефтедобычи рассмотрят вопрос о продлении данного соглашения. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщало, что некоторые страны ОПЕК обсуждают не только продление текущего соглашения о сокращении добычи нефти, но и еще более радикальное понижение объемов добычи. При этом консультации носили частный характер, и неизвестно, достигли ли нефтепроизводители каких-либо договоренностей.

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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