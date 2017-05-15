Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ

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ЕРЕВАН, 15 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Центральный Банк (ЦБ) Армении выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную 25-летию членства республики во Всемирном банке и Международном валютном фонде. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в ЦБ.

"В связи с юбилеем членства Республики Армения в Международном валютном фонде и во Всемирном банке Центральный Банк Армении ввел в обращение памятную серебряную монету номиналом в 1000 драмов", - говорится в сообщении.

Монета номиналом в тысячу армянских драмов (эквивалент $2,06) диаметром в 40 мм и весом в 33,6 граммов отчеканена с качеством "пруф" (улучшенное - прим. ТАСС) на монетном дворе Литвы из серебра 925-й пробы тиражом в 300 штук. Автор эскиза - известный ереванский дизайнер Арутюн Самуэлян, автор первой почтовой марки независимой Армении (1992), множества других марок и монет республики.

На лицевой стороне монеты изображен государственный герб Армении, номинал и год выпуска, есть также надписи по окружности на армянском и английском языках "Республика Армения".

В центре оборотной стороны - надпись "25-летие", по бокам - логотипы ВБ и МВФ, по окружности - текст на армянском и английском языках "Юбилей членства Армении".

Власти Армении считают помощь ВБ и МВФ существенным подспорьем в проведении политических и экономических реформ в республике.