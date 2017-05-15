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Медведев утвердил новые критерии для создания особых экономических зон

Экономика и бизнес
15 мая, 13:49 дата обновления: 15 мая, 14:04 UTC+3

Новые критерии, в частности, обязывают регионы и муниципалитеты проводить оценку рентабельности и сроков окупаемости ОЭЗ

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© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил уточненные критерии для создания новых особых экономических зон (ОЭЗ), обязывающих, в частности, проводить оценку ее рентабельности и сроков окупаемости. Как заявил глава правительства на совещании с вице-премьерами, согласно документам, которые он подписал, подобную оценку должны будут проводить регионы и муниципалитеты.

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"Документ вводит новые критерии при создании таких территорий (ОЭЗ), потому что их было создано немало и далеко не все показали себя эффективно", - отметил премьер. "Теперь при организации новой экономической зоны необходимо будет предоставить оценку ее рентабельности, доходности и сроков окупаемости, нужно иметь проект планировки территорий и перспектив развития территорий. Это должны делать регионы и муниципалитеты", - сказал председатель правительства.

Медведев добавил, что при подготовке соответствующей документации будет необходимо проанализировать весь комплекс вопросов, включая экологические риски, возможности, связанные с устранением потенциального ущерба окружающей среде. При этом необходимо будет подобрать управляющую компанию для такой ОЭЗ, которая имеет опыт в создании необходимой подобной инфраструктуры.

Глава кабмина призвал следить за использованием специальных экономических режимов в РФ, чтобы они приносили пользу РФ. 

"Нужно следить за всеми этими решениями о специальных экономических и налоговых режимах, которые мы принимаем. Особые экономические зоны - это более старая модель, но она довольно активно используется, есть более эффективные примеры и менее эффективные примеры. Нужно все эти специальные экономические режимы самым внимательным образом отслеживать, чтобы они приносили пользу стране", - сказал премьер. Он напомнил, что, помимо механизма ОЭЗ, в России также действуют территории опережающего развития на Дальнем Востоке, а также ТОР в моногородах.

Заявки на создания ОЭЗ

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что в настоящее время от регионов продолжают поступать заявки на создание новых ОЭЗ. По его словам, в соответствии с утвержденным правительством документом, регионам предстоит утвердить объем окупаемости, уровень бюджетной рентабельности. Кроме того, на момент принятия решения о создании ОЭЗ должны быть запарафированы проекты соглашений с потенциальными инвесторами, которые намерены работать в создаваемой зоне. Они должны будут в течение трех лет проинвестировать в ОЭЗ средства "в объеме не менее, чем бюджетные инвестиции на создание инфраструктуры".

По словам вице-премьера, проводить оценку в соответствии с новыми критериями должны будут субъекты РФ, при этом, будет предусмотрена их финансовая ответственность за недостижение экономических показателей, предусмотренных в подготовительной документации. "Таким образом мы сможем достичь более эффективного вложения средств федерального бюджета на развитие инфраструктуры и более эффективного предоставления налоговых льгот в части налогов, поступающих в федеральный бюджет", - резюмировал Козак.

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