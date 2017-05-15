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"Платон" с момента запуска системы собрал более 25,1 млрд рублей

Экономика и бизнес
15 мая, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Отмечается рост темпов регистрации перевозчиков в системе

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Поступления в Дорожный фонд с момента запуска системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам "Платон" по состоянию на 15 мая составили более 25,1 млрд рублей.

Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.

Министерство отмечает рост темпов регистрации перевозчиков в системе, на текущий момент зарегистрировано более 833 тыс. транспортных средств массой свыше 12 тонн, что на 18 тыс. штук больше, чем в прошлом месяце.

В начале мая компания-оператор "Платона" - ООО "РТ- Инвест Транспортные Системы" (РТИТС) сообщала, что поступления в дорожный фонд с момента запуска системы составили около 24,5 млрд рублей. По данным компании, за апрель в системе было зарегистрировано 28,2 тыс. транспортных средства массой свыше 12 тонн.

В апреле Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) сообщало о резком увеличении количества ежедневно регистрируемых большегрузов в связи с ростом рынка автомобильных грузоперевозок. По данным Росавтодора, ежедневно в систему добавлялось от 300 до 500 большегрузов, за сутки сборы в системе "Платон" увеличивались на 8%.

Как пояснил представитель Росавтодора, такой тенденции способствовал ряд факторов. Во-первых, рост рынка автомобильных грузоперевозок (в начале года рост составил более 11%). Во-вторых, выход из "серого" сегмента недобросовестных грузоперевозчиков, которые ранее пытались обходить систему контроля. Кроме того, на федеральных трассах за последние месяцы возросло количество стационарных рамочных конструкций для автоматической фиксации нарушений.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т, введена на территории России с 15 ноября 2015 г. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.

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