Страхование жилья от ЧС будет полностью добровольным

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Минфин исключил из законопроекта о страховании жилья от стихийных бедствий норму о том, что при отсутствии страховки новое жилье взамен утраченного граждане смогут получить только по договору социального найма. Это следует из доработанного проекта поправок к законопроекту, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

Публичное обсуждение проекта поправок продлится до 26 мая.

Законопроект о страховании жилья от стихийных бедствий Госдума приняла в первом чтении в феврале 2015 года. Он был разработан для того, чтобы снять нагрузку с федерального бюджета по компенсации ущерба гражданам, потерявшим жилье в результате природных катаклизмов, и переложить часть затрат на страховые компании. Прошлая версия документа предполагала, что граждане, не застраховавшие жилье, в случае его утраты из-за пожара или наводнения, смогут получить новое жилое помещение от государства только на условиях соцнайма (без права продажи, передачи по наследству и т.д.). Предполагалось, что эта мера будет стимулировать граждан страховаться. Нынешняя версия законопроекта таких последствий отсутствия страховки не предусматривает.

При этом наличие страховки на момент гибели жилья будет учитываться властями регионов при принятии решения об оказании финансовой помощи гражданам и определении ее размера, следует из проекта поправок. Ущерб гражданам, застраховавшим жилье, будет возмещаться как за счет страховой выплаты, так и за счет региональных бюджетов. Застраховавшие жилье граждане получат либо выплату, либо новое жилье в собственность в обмен на выплату - по договоренности с властями субъекта.

Как сообщали ТАСС источники, близкие к обсуждению законопроекта, его рассмотрение во втором чтении затянулось уже более чем на два года именно из-за пункта о соцнайме. Были опасения, что норма может вызвать негативную реакцию населения, так как она делала страхование жилья "квазиобязательным".

Кроме того, в доработанных поправках исчез пункт о том, что плата за страховку может быть включена в платежный документ оплаты за жилье и коммунальные услуги (как это работает сейчас в Москве). По новой версии документа, порядок заключения договора со страховщиком и уплаты страховой премии будет определяться региональной программой. Такие программы власти субъектов РФ вправе, но не обязаны разрабатывать, следует из проекта поправок.

Минимальная страховая сумма по риску гибели жилья в результате ЧС природного характера будет устанавливаться правительством РФ, в том числе в зависимости от регионов. Однако отдельные страховки только по этому риску с минимальным объемом обязательств продаваться не будут, следует из документа.

Позиция страховщиков

На первом этапе интерес к разработке программ страхования будут проявлять в основном те регионы, которые регулярно страдают от стихийных бедствий, считает президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Законопроект предусматривает перестрахование рисков жилья от ЧС в Российской национальной перестраховочной компании, что позволить перераспределит нагрузку между регионами, говорит он.

"Городская программа страхования жилья уже давно действует в Москве, что привело к 50-процентному охвату этим видом страхования", - отметил Игорь Юргенс.

Он напомнил, что сейчас при отсутствии подобного закона в случае ЧС вся нагрузка по возмещению вреда ложится на плечи государства, либо самих граждан.