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РФ увеличила в марте инвестиции в американские гособлигации до $99,8 млрд

Экономика и бизнес
15 мая, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Россия находится на 15-м месте по инвестициям в ценные бумаги правительства США

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ВАШИНГТОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги американского правительства в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $13,8 млрд, до $99,8 млрд. Такие данные содержатся в обнародованном докладе министерства финансов США.

По информации ведомства, в феврале вложения России в ценные бумаги США составили $86,3 млрд, в январе - $86,2 млрд, а в декабре прошлого года - $86,1 млрд. При этом в октябре данный показатель упал до $74,6 млрд с $90,9 млрд в июне.

Россия находится на 15-м месте по инвестициям в ценные бумаги правительства США, в октябре была на 18-й строчке. Япония занимает первое место среди держателей американских гособлигаций ($1,118 трлн). В марте вложения занимающего второе место Китая достигали $1,087 трлн.

Иностранные государства владели в марте ценными бумагами США на сумму в $6,079 трлн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на $207,2 млрд.

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