Финансирование в РФ народных промыслов составит 450 млн руб. в 2017 г. и 615 млн в 2018 г.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. На финансирование в РФ отрасли народных художественных промыслов планируется выделить в 2017 году 450 млн рублей из госбюджета, в 2018 году - 615 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Сейчас, по его словам, действует комплекс мер, направленных на сохранение и развитие народных промыслов. "Так, из средств федерального бюджета возмещается часть понесенных затрат на энергоресурсы, сырье и материалы, железнодорожные перевозки, уплату процентов по кредитам для закупки технологического оборудования и запасных частей к нему, действует льгота по налогу на добавленную стоимость для изделий признанного художественного достоинства", - отмечается в сообщении.

Предприятия отрасли также могут получить финансирование в рамках субсидий, направляемых регионам на поддержку малого и среднего предпринимательства. Программой "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" предоставляются субсидии порядка 80 организациям народных художественных промыслов в 34 субъектах РФ.